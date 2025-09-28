Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen yamaç paraşütü şenliği, adrenalin dolu anlara ev sahipliği yaptı. Etkinliğe katılan sporcular gökyüzünde hünerlerini sergilerken, vatandaşlar da büyük ilgiyle gösterileri izledi.

Şenlikte bazı sporcular çift kişilik uçuş yaparak unutulmaz deneyimler yaşattı. Gaziantep’ten gelen sporculardan İbrahim Köse ise şenliğe farklı bir anlam kattı. Köse, 9 yaşına giren kızı Ecrin’in doğum gününü Kahramanmaraş semalarında kutladı.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte hem sporcular hem de izleyiciler keyifli anlar yaşadı.