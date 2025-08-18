Elbistan’da Dulkadiroğlu Caddesi civarında gerçekleşen olay paniğe yol açtı.

Alınan ilk bilgilere göre, E.K. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs arasında başlayan sözlü gerilim, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında açılan ateş sonucunda E.K., ayak ve bacağına isabet eden birden çok kurşunla yaralandı.

Yaralı E.K., hızla bir iş yerinin içine sığınarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olay yerine anında sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Hastaneden edinilen bilgilere göre E.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, olayın ardından kaçan şüpheli kişi kısa sürede emniyet güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili soruşturmayı titiz bir şekilde sürdürüyor.