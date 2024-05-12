Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez Ortaokul Koordinatörlüğü Tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği İle Türkiye Geneli Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Olan “Kitap Kurdu” Yarışmasının Sınavı Yapıldı.

Türkiye Genelinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kamu Ve Özel Okulların 5-6-7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerini Kapsayan Yarışmada; Öğrenciler 5. 6. Sınıflar Ve 7. 8. Sınıflar Olarak İki Farklı Grupta Kendilerine İlan Edilen Kitaplar İle Yazılı Sınava Girdiler.

Yarışma Kapsamında Belirlenen Her Kitaptan 20 Şer Soru Olmak Üzere Toplam 100 Soru Soruldu.

Sınava Kahramanmaraş Genelinden Yüzlerce Öğrenci Katıldı.

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Yaptığı Açıklamasında Tüm Öğrencilere Başarılar Diledi.