Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası tüm hızıyla sürüyor Yeni Kahramanmaraş’ın imarı ve inşası tüm hızıyla sürüyor

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez Ortaokul Koordinatörlüğü Tarafından Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği İle Türkiye Geneli Ödüllü Kitap Okuma Yarışması Olan “Kitap Kurdu”  Yarışmasının Sınavı Yapıldı.

Whatsapp Görsel 2024 05 12 Saat 13.54.31 A70B8229

Türkiye Genelinde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kamu Ve Özel Okulların 5-6-7 Ve 8. Sınıf Öğrencilerini Kapsayan Yarışmada; Öğrenciler 5. 6. Sınıflar Ve 7. 8. Sınıflar Olarak İki Farklı Grupta Kendilerine İlan Edilen Kitaplar İle Yazılı Sınava Girdiler.

Whatsapp Görsel 2024 05 12 Saat 13.54.31 1350977B

Yarışma Kapsamında Belirlenen Her Kitaptan 20 Şer Soru Olmak Üzere Toplam 100 Soru Soruldu.

Whatsapp Görsel 2024 05 12 Saat 13.54.30 C78Eda85

Sınava Kahramanmaraş Genelinden Yüzlerce Öğrenci Katıldı.

Whatsapp Görsel 2024 05 12 Saat 13.54.31 4D4502A6

TÜGVA Kahramanmaraş İl Temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Yaptığı Açıklamasında Tüm Öğrencilere Başarılar Diledi.

Kaynak: Taha Hayri Bağbudar