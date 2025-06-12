Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanındaki desteklerini artırarak sürdürüyor.

Özellikle Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık sürecindeki öğrencilere yönelik kapsamlı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sınavlara en iyi şekilde hazırlanabilmeleri için tüm imkânlarını seferber ediyor.

Bu kapsamda şehir genelindeki 21 kütüphane, öğrencilere sessiz, düzenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.

Sadece şehir merkezinde değil Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun ve Türkoğlu gibi ilçelerde de faaliyet gösteren Büyükşehir Belediyesi kütüphaneleri, gençlerin sınav öncesi son hazırlıklarını yapmaları için önemli birer eğitim yuvasına dönüşmüş durumda.

Deneme sınavları, eğitici seminerler ve rehberlik hizmetleriyle sınav sürecine destek olan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda gençlerin sosyalleşebileceği ve motivasyonlarını koruyabileceği bir atmosfer sağlamayı da hedefliyor.

LGS ve YKS’ye sayılı günler kala öğrenciler, belediye tarafından sunulan bu olanaklardan Memnuniyetle faydalanıyor.

Sınavlara az bir zaman kala Büyükşehir Belediyesinin sağladığı imkânlardan yararlanan öğrenciler, hem fiziki ortamdan hem de yapılan etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getiriyor.

YKS’ye hazırlanan Ali Kemal Çırağıloğlu, “Evde ders çalışmakta çok zorlanıyordum, çünkü dikkatimi toplayamıyordum. Burada sessiz ve düzenli bir ortam var. Hem arkadaşlarımla birlikte çalışma imkânı buluyoruz” diye konuştu. Diğer bir öğrenci Uğur Arslan Özger, “Burada geçirdiğim her saat benim için çok değerli. Kütüphanede internet, kaynak kitaplar ve bireysel çalışma alanları mevcut” dedi. Yusuf Nar da sağlanan destekler için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, “Büyükşehir Belediyesinin kütüphanesi olmasaydı, hazırlık sürecim çok daha zor geçerdi. Burada ders çalışmam için gerekli ortam mevcut. Kütüphanede çok daha verimli ders çalışabiliyorum” ifadelerini kullandı.