Bu Hafta Sinemalarda Neler Var?

8 yeni filmle dolu bu hafta, sinema salonlarında hem yerli yapımlar hem de dünya sinemasının dikkat çeken örnekleri izleyiciyi bekliyor.

Aksiyon, romantizm, bilim kurgu, korku ve animasyon türlerinden biri mutlaka size hitap edecek!

Uykucu

Başrollerini Çağatay Ulusoy ve Elçin Sangu’nun paylaştığı Uykucu, aksiyon ve dramı bir arada sunuyor. Yönetmen koltuğunda Can Ulkay’ın oturduğu film, gizli bir örgüt olan Masa için tetikçilik yapan bir adamın, bir infaz sırasında tanıştığı kıza aşık olmasıyla değişen hayatını konu alıyor.

Filmin kadrosunda ayrıca Barış Falay, Cengiz Bozkurt, Tamer Levent, Musa Uzunlar, Hüseyin Avni Danyal gibi güçlü isimler yer alıyor.

Bugonia

“The Favourite” ve “Poor Things” gibi filmleriyle tanınan Yorgos Lanthimos, bu kez “Bugonia” ile sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerde Emma Stone, Jesse Plemons ve Alicia Silverstone var.

Bilim kurgu, gerilim ve kara mizahın harmanlandığı filmde, komplo teorilerine takıntılı iki genç adamın, büyük bir şirketin CEO’sunu uzaylı olduğuna inanarak kaçırmaları anlatılıyor.

Bağlantı Hatası

Yönetmenliğini Gökçen Usta’nın yaptığı Bağlantı Hatası, dijital dünyanın karanlık yüzünü gençlik perspektifinden ele alıyor.

Filmde Onur Tuna, Belçim Bilgin, Timur Acar, Asena Keskinci ve Murat Serezli gibi isimler rol alıyor. Lise öğrencilerinin sosyal medya üzerinden uğradıkları zorbalıkla yüzleşme mücadelesi, izleyiciyi düşündürecek.

Çatıda Biri Var (Man on the Roof)

Gerçek bir hikayeden uyarlanan film, “Çatıdaki Adam” lakaplı kibar hırsız Jeffrey Manchester’ın hapisten kaçtıktan sonra bir oyuncak mağazasında gizlenmesini konu alıyor.

Yönetmenliğini Derek Cianfrance’ın yaptığı filmde Channing Tatum, Kirsten Dunst, Peter Dinklage ve Ben Mendelsohn rol alıyor.

Alpha

Belçika-Fransa ortak yapımı Alpha, ölümcül bir virüsün tehdidi altındaki bir genç kızın hikayesini işliyor.

Yönetmen Julia Ducournau, filmde insan doğası ve toplumsal korkulara cesur bir bakış sunuyor. Oyuncu kadrosunda Tahar Rahim, Golshifteh Farahani, Emma Mackey gibi isimler bulunuyor.

Ziyaretçiler: Bölüm 2 (The Strangers: Chapter 2)

Renny Harlin’in yönettiği bu korku-gerilim filmi, maskeli üç yabancının saldırısından kurtulan bir kadının hayatta kalma mücadelesini konu alıyor. ABD-İspanya ortak yapımı film, türün sevenleri için gerilim dolu dakikalar vadediyor.

Pırıl: Saklı Robotlar

Türk yapımı animasyon Pırıl: Saklı Robotlar, çocuklara hem eğlenceli hem öğretici bir serüven sunuyor. Kubilay Kafkaslı ve Burak Kalaç’ın yönettiği filmde, Pırıl ve arkadaşları robotların ardındaki sırrı çözmek için yapay zekanın izini sürüyor.

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc

Anime severlerin merakla beklediği Chainsaw Man serisinin yeni filmi, Tatsuya Yoshihara yönetiminde sinemaya taşındı.

Film, borç içindeki Denji’nin ihanete uğrayıp öldürülmesinin ardından şeytani bir güce kavuşarak hayata yeniden başlamasını konu alıyor.