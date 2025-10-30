Altın piyasası yeni güne yükselişle başladı. Dün ons fiyatındaki gerilemeye paralel olarak yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 5 bin 300 liradan kapatmıştı. Ancak yeni günde toparlanma eğilimi gösteren altının gram fiyatı, saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,9 artışla 5 bin 348 lira seviyesinde işlem görüyor.

Çeyrek altın 9 bin 165 liradan, Cumhuriyet altını ise 36 bin 550 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı da yönünü yukarı çevirdi. Ons altın yüzde 0,9 yükselişle 3 bin 965 dolar seviyesinde dengelendi. Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) son faiz kararını yakından takip ediyor. Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan indirerek yüzde 3,75–4 aralığına çekti. Fed Başkanı Jerome Powell, faiz indiriminin aralık ayında devam edeceğine dair kesin bir sinyal vermedi.

Uzmanlara göre Fed’in temkinli duruşu, altın fiyatlarında dalgalanmalara neden olabilir. Küresel ekonomik belirsizliklerin devam etmesi, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini destekliyor.