Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), işgalci İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki faaliyetlerini durdurdu.

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze kentindeki yoğun İsrail saldırısı nedeniyle faaliyetlerimizi askıya almak zorunda kaldık." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki acımasız saldırıları nedeniyle güvenlik durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Artan saldırıların MSF personeli için kabul edilemez bir risk seviyesi oluşturduğu kaydedilen açıklamada, bu durum nedeniyle MSF'nin hayati tıbbi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada "Gazze kentindeki ihtiyaçlar çok büyük ve en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi." değerlendirmesinde bulundu.