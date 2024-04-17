Asrın Felaketi Olarak Nitelendirilen Olay Sonrası, Bölgedeki Sağlık Hizmetlerinin Önemi Bir Kez Daha Ortaya Çıkarken Bu Kritik Dönemde, Şirikçioğlu Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezi, Vatandaşların İhtiyaç Duyduğu Desteği Sağlamak İçin Eski Diş Hastanesi Olarak Bilinen Yerde Hizmet Vermeye Başladı.

Yeni Yerine Taşınan Merkez, Hızlı Bir Şekilde Hizmetlerine Adapte Oldu Ve Vatandaşların Psikolojik Ve Ruhsal İhtiyaçlarını Karşılamak Üzere Kapılarını Açtı. Ekip, Felaketin Etkilerini En Aza İndirmek İçin Yoğun Gayret Gösterirken, Merkez Hizmetlerini Aksatmadan Sürdürüyor.

Şirikçioğlu Toplum Ve Ruh Sağlığı Merkezi, Kahramanmaraş Halkına Destek Olmaya Devam Ederek, Yaşanan Zorlu Sürecin Üstesinden Birlikte Gelme Kararlılığını Sergiliyor.

