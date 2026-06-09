Bazı insanlar vardır; isimleri yalnızca üstlendikleri görevlerle değil, yaşadıkları şehrin hafızasında bıraktıkları izlerle anılır.

Gazi Dedeler de Elbistan’ın yakın siyasi tarihinde bu isimlerden biridir. Onun hikâyesi, yalnızca siyasi görevlerinden ibaret değil, bir şehre aidiyetin, siyasetin yerelde nasıl yaşandığının ve bir duruşun hikâyesidir.

İlk tanışmamız, ilk karşılaşmamız;

Bazı tanışmalar vardır; bir tokalaşmadan çok daha fazlasıdır. Gazi Dedeler’i gıyaben tanımam da böyle bir zamana denk gelir. Onu önce yüzüyle değil, sesiyle radyoda yaptığı programlar aracılığıyla tanıdım… O yıllarda radyo, sadece müzik dinlenen bir iletişim aracı değil, yerel gündemin konuşulduğu, insanların sorunlarının dile getirildiği toplumun nabzının tutulduğu programlardı.

İlk yüz yüze tanışmamız ise 1994 yılına denk gelir. İkimizde farklı siyasi kulvarlarda yer alıyorduk. Aynı meselelere aynı yerden bakmıyor, çoğu zaman, tartışıyorduk, ayrışıyorduk. Ama yerel siyaset insana şunu öğretiyor: Aynı şehirdeyseniz, fikirler farklı olsa bile sorumluluk ortaktır. Çünkü Elbistan’da siyaset, masa başında değil; çarşıda, pazarda, kahvede, sokakta, gündelik hayatının tam ortasında, insanların gözünün içine baka, baka yapılır.

Bir şehre tutunmanın adı: süreklilik;

Fazilet Partisi döneminde üstlendiği Elbistan İlçe Başkanlığı görevi, onun siyasi yolculuğunda önemli bir eşik olmuştur. Böyle bir dönemde yerelde siyaset yapmak, sadece bir teşkilat işi değil; aynı zamanda bir duruş meselesiydi. Çünkü siyaset bazen yükselmek değil, yerinde kalabilmektir. Partilerin kapatıldığı, siyasi yapıların sürekli yeniden kurulduğu bir zeminde ayakta kalmak kolay değildi.

Kahramanmaraş İl Genel Meclisi Üyeliği ve Türkiye İl Genel Meclis Üyeleri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği ise bu birikimi daha geniş bir çerçeveye taşımıştır. Artık mesele yalnızca Elbistan değildir; mesele, yerelin Türkiye’deki karşılığıdır. Küçük görünen ama aslında büyük olan sorunların bütünüdür.



Ekonominin kalbinde siyaset, siyasetin içinde insan;

Elbistan Ticaret Odası Meclis Başkanlığı ise bu hikâyeye farklı bir derinlik katar. Çünkü şehir dediğimiz şey sadece siyasi kararlarla değil; üretimle, emekle, alın teriyle ayakta kalır.

Esnafın kapısının açık kalması, bir dükkânın ayakta durması, bir işletmenin nefes alması, bunların hepsi aslında görünmeyen bir siyaset alanıdır. Ve bu alan, en az kürsülerdeki siyaset kadar gerçektir. Bir şehrin ekonomisini anlamadan o şehre dair söz kurmak eksik kalır. Bu yüzden Gazi Dedeler’in bu alandaki varlığı, siyasetin sadece yönetmek değil, anlamak olduğunu da gösterir.

Aynı masaya sığan yıllar;

Hayatın en ilginç taraflarından biri de şudur: Bazen yıllarca ayrı düşen insanlar, bir gün aynı masada yeniden buluşur. Yıllar içinde çoğu zaman farklı düşündük, tartıştık, aynı pencereden bakamadık ama hayatın ironisi, 2019–2024 döneminde Elbistan Belediyesi Meclis Üyeliği çatısı altında bizi yeniden aynı masada buluşturdu. Bu, yerel siyasetin en net gerçeğidir: Siyaset insanları bazen ayırır, bazen yeniden bir araya getirir. Çünkü yerelde belirleyici olan kişiler değil, şehrin kendisidir. Şehir, bireysel hesapların çok üzerindedir.

O an şunu daha iyi anlıyorsunuz: Siyaset kişileri değiştirir, yönleri değiştirir, hatta mesafeleri bile değiştirir. Ama şehir değişmez. Ve şehir değişmediği için, yollar bir şekilde yeniden kesişir. Bu, siyasetin çelişkisi değil; gerçeğidir.

Bir insanın bıraktığı şey: görev değil iz

Zaman geçer. Görevler biter. Unvanlar değişir. Ama bazı insanlar vardır ki geriye sadece yaptıkları değil, bıraktıkları his kalır.

Gazi Dedeler’in hikâyesi de tam olarak budur. Bu hikâye bir makamlar zinciri değil; bir şehre duyulan bağlılığın, yıllar içinde sınanmış bir sadakatin hikâyesidir.

Bugün geriye bakıldığında görülen şey yalnızca siyasi görevler değildir. Görülen şey, bir şehrin değişimine eşlik eden bir insanın sessiz ama sürekli varlığıdır.

Ve belki de en önemlisi şudur:

Siyaset her zaman konuşanların alanı değildir. Bazen de uzun süre aynı şehirde kalmayı seçenlerin, oradan vazgeçmeyenlerin alanıdır.

Gazi Dedeler, o vazgeçmeyen isimlerden biridir.

Ve bu yüzden onun etkisi, görevlerinden çok daha uzun sürer; çünkü bazı insanlar makamla değil, hafızayla anılır.

Ve son söz olarak; Gazi Dedeler, özellikle siyasi ve sosyal etkinliklerde farklı kesimleri ve gençleri bir araya getirme konusundaki maharetiyle, Elbistan’ın sosyal ve siyasi dokusuna sessiz ama kalıcı bir katkı sunmaya devam ediyor.