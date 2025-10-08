Sunuculuğunu Yadigar Jira’nın yaptığı “Sizin Mahalle" programın ilk bölümünde, Kahramanmaraş’ın tarih kokan semtlerinden biri olan Fatih Mahallesi’ne konuk oldu.

Yayına girdiği andan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini toplayan "Sizin Mahalle" programının esas amacı mahalle sakinlerinin yapmış olduğu yöresel ev yemeklerini, el emeği göz nuru olan ürünleri tanıtmak, mahalle sakinlerinin gündelik yaşamına yakından tanıklık etmek.

“Sizin Mahalle”, sadece lezzet ve el sanatlarını sergilemekle kalmıyor; aynı zamanda mahalle kültürünü canlandırarak komşuluk bağlarını güçlendirmeyi hedefliyor. Program, mahalle sakinlerinin hayatlarına dokunarak sıcak ve samimi anlar yaşatıyor.

Komşuluk ilişkilerini pekiştirmeyi öncelik edinen “Sizin Mahalle”, iş birliği yaptığı ekip ile Kahramanmaraş’ın tüm mahallelerinde sevgi ve dayanışma duygusunu artırmayı amaçlıyor. Bu program, hem geçmişten gelen değerleri yaşatıyor hem de modern yaşamın içinde mahalle kültürünü yeniden canlandırıyor.

