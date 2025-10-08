“Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla düzenlenen etkinlikte, AKEDAŞ çalışanları gönüllü olarak kan bağışında bulunarak toplumsal dayanışmanın bir parçası oldu.

AKEDAŞ çalışanları, toplumsal dayanışma ve sorumluluk bilinciyle düzenlenen kan bağışı kampanyasında gönüllü olarak destek verdi. “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, şirketin Genel Müdürlük binasında Türk Kızılayı iş birliğiyle düzenlendi.

Kızılay ekiplerinin katılımıyla gerçekleşen kampanya süresince, bağışçı çalışanlara sağlık kontrolleri ve bilgilendirme hizmetleri sunuldu. Şirket yönetimi ve farklı birimlerden çok sayıda personelin katıldığı etkinlik, anlamlı bir dayanışma örneği olarak dikkat çekti.

AKEDAŞ’tan yapılan açıklamada, toplumsal faydayı önceliklendiren bir kurum kültürüne sahip oldukları belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

“Enerji dağıtımında olduğu gibi, hayatın her alanına katkı sunmayı önemsiyoruz. Kızılay ile birlikte düzenlediğimiz kan bağışı kampanyası ile bir damla kanın ne kadar büyük bir fark yaratabileceğini hatırlatmayı amaçlıyoruz. Katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”

Türk Kızılayı yetkilileri de AKEDAŞ çalışanlarının gösterdiği ilgi ve duyarlılıktan memnuniyet duyduklarını belirterek, düzenli kan bağışının yaşamsal önemini bir kez daha vurguladı.

AKEDAŞ, enerji arz güvenliğini sağlama misyonunun yanı sıra, toplumsal dayanışmayı güçlendiren sosyal sorumluluk projelerine de destek vermeye devam edeceğini açıkladı. Şirket, önümüzdeki dönemde benzer kampanyaları farklı bölgelerde de hayata geçirmeyi hedefliyor.