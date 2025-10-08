Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 yılı e-YDS (Elektronik Yabancı Dil Sınavı) takvimi kapsamında, Farsça ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek e-YDS 2025/11 sınavı için başvuru sürecinin başladığını duyurdu.

Sınav, 25 Ekim 2025 Cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav uygulama merkezlerinde düzenlenecek. Sınav oturumu saat 13.30’da başlayacak olup, adaylar bu saatten sonra sınav binalarına kesinlikle alınmayacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin online ödeme sistemi üzerinden (https://odeme.osym.gov.tr) 16 Ekim 2025 tarihine kadar gerçekleştirebilecek. Ancak başvurularda dikkat edilmesi gereken önemli bir detay var: Sınav kontenjanları sınırlı sayıda.

e-Sınav sistemiyle yapılacak sınavda, her il için özel kontenjan ayrıldı. Ankara’da 4.376 kişiyle en fazla kontenjana sahip merkez olurken, İstanbul’da 455, Adana’da 316, İzmir’de ise sadece 120 kişilik kontenjan bulunuyor.

Sınav başvuruları başvuru sırasına değil, sınav ücretinin ödeme sırasına göre kontenjana dahil edilecek. Yani bir aday başvurusunu yapsa bile, sınav ücretini zamanında ödemezse kontenjan dışı kalabilir. Kontenjanlar dolduğunda sistem otomatik olarak ücret yatırılmasını engelleyecek ve ilgili oturum için başvuru süreci kapanacak.

Sınava girmeyi planlayan adayların, hem başvurularını hem de ödeme işlemlerini vakit kaybetmeden tamamlamaları gerekiyor.