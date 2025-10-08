Borsa İstanbul’da işlem gören BIST 100 endeksi, 2025 yılının ilk 9 ayında dalgalı bir performans sergiledi. Yıla güçlü bir başlangıç yapan endeks, ocak ayını yükselişle kapattı. Ancak, şubat, nisan ve mayıs aylarında ABD’nin uygulamaya koyduğu ticaret tarifeleri ve bu konudaki belirsizlikler nedeniyle düşüş yaşandı.

Haziran ayından itibaren belirsizliklerin azalması ve Türkiye'de faiz indirimine yönelik beklentilerin artmasıyla birlikte endeks yeniden yükselişe geçti. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında artış devam ederken, ağustos ayında BIST 100, 11.605,30 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Eylül ayında ise endeks bir miktar değer kaybetti.

Ocak-eylül döneminde BIST 100 endeksi yatırımcısına toplamda yüzde 12,02 kazanç sağladı. Bu dönemde BIST 100 içindeki 22 sektörden 17’si değer kazanırken, 5 sektör düşüş gösterdi. Ayrıca 14 sektör, BIST 100 endeksinin genel performansının da üzerine çıktı.

En çok kazandıran sektörler arasında;

Finansal kiralama ve faktoring (%430),

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat ve orman-kağıt sektörleri yer aldı.

En çok düşen sektörler ise;