Kış aylarında sıcak içecekler, soğuk havaların etkisini hafifletmek için en büyük kurtarıcılardan biri. Son yıllarda ülkemizde de popüler hale gelen chai tea latte, aromatik baharatları ve lezzetli karışımıyla dikkat çekiyor. Peki, bu içecek nasıl hazırlanır ve püf noktaları nelerdir? Aussie Coffee İşletme Sahibi Tayfun Balkan bu lezzetin sırrını Aksu Haber’e anlattı

Chai tea latte, geleneksel Hint çayı olarak bilinen “masala chai”den esinlenerek hazırlanıyor. Siyah çayın, süt ve çeşitli baharatlarla harmanlandığı bu içecek, özellikle soğuk havalarda hem içinizi ısıtıyor hem de benzersiz aromasıyla damaklarda iz bırakıyor.

Uzmanlara göre, chai tea latte yapımında kullanılan baharatların taze olması, içeceğin lezzetini doğrudan etkiliyor. Çubuk tarçın, karanfil, zencefil ve kakule gibi baharatlar, içeceğin karakteristik aromasını oluşturuyor. Ayrıca, demleme süresi ve sütün kıvamı da önemli detaylar arasında.

Chai tea latte, yalnızca lezzetiyle değil, sağlığa olan faydalarıyla da dikkat çekiyor. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği bilinen bu içecek, kış hastalıklarına karşı doğal bir destek sağlıyor.

Evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz chai tea latte, bu kış sofralarınıza sıcacık bir dokunuş katabilir. Baştan sona keyifli bir deneyim için püf noktalarına dikkat etmeniz yeterli.