Ankara'da okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz ağır yaralanmıştı. Bu olayın ardından sokak köpeklerinin toplatılmasıyla ilgili tartışmalar da yeniden gündeme gelmişti.

Elbistan’da da vatandaşlar, özellikle konteyner kentler çevrelerinde olmak üzere sayıları artan sokak köpekleriyle ilgili önlem alınmasını istiyordu. Bu yöndeki şikayetlerin artması üzerine Elbistan Belediyesi harekete geçti. Elbistan Belediyesi ekipleri, sokak köpeklerini bulundukları yerlerden alıp hayvan barınağına götürmeye başladı.

Söz konusu çalışmayla ilgili değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, önceliklerinin vatandaşların can güvenliğini sağlamak olduğunu ifade etti.

Bu sorunun çözümü noktasında tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Gürbüz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da işaret ettiği üzere başıboş sokak köpeklerini vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak için barınaklarımıza götürmek üzere topluyoruz. Bu bağlamda alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Bir yandan vatandaşların can güvenliğini sağlarken diğer yandan da kış mevsiminde sokak köpeklerinin ihtiyaçlarının karşılanacağını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Yakın zamanda yaşanan sorunlar gösterdi ki sokak hayvanlarıyla çok daha ciddi tedbir almamız gerekiyor. Kent genelinden ve özellikle konteyner kentlerimizdeki vatandaşlarımızdan yoğun taleplerin geldiğinin farkındayız. Bu aynı zamanda yaklaşan kış öncesinde rabbimizin sessiz kulları olan sokak köpeklerinin de barınma, beslenme ve tedavi ihtiyaçlarını da karşılayacak. Kısırlaştırma işlemlerini de yapacağımız barınaklarımızda dostlarımızın ihtiyaçlarını vicdana ve insanlığa sığacak şekilde karşılayacak tüm hazırlığımız tamam” değerlendirmesinde bulundu.