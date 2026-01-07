Türkiye genelinde okul öncesinden liseye kadar eğitim gören milyonlarca öğrenci için yarıyıl tatili takvimi netleşti. 8 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 16 Ocak Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren iki haftalık yarıyıl tatiline girecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı resmi takvime göre yarıyıl tatili, 30 Ocak Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler ve öğretmenler, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü ders başı yaparak ikinci döneme başlayacak. Yarıyıl tatili, yoğun geçen ilk dönemin ardından öğrenciler için hem dinlenme hem de yeni döneme hazırlanma fırsatı sunacak.

İkinci dönem içinde öğrencileri bir ara tatil daha bekliyor. Buna göre ara tatil, 16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü tamamlanacak ve öğrenciler uzun yaz tatiline çıkacak.

Eğitim uzmanları, yarıyıl tatilinin yalnızca dinlenme süreci olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bu dönemin, öğrencilerin eksik konuları gözden geçirmesi, kitap okuma alışkanlığını sürdürmesi ve ikinci döneme zihinsel olarak hazırlanması açısından önemli olduğu vurgulanıyor. Velilere de tatil sürecinde çocukların ders ve dinlenme dengesini iyi kurmaları tavsiye ediliyor.

Karne zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler kısa bir mola verirken, ikinci dönem için hazırlıklar da şimdiden başlamış olacak.