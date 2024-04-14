Bu girişimin bir parçası olarak KMTSO Uzay Havacılık Ve Teknoloji A.Ş. adı altında faaliyet gösterecek bir şirket için ortaklık ilanı yapıldı. Kahramanmaraş’ta faaliyet gösterecek olan bu şirkete isteyen herkesin 100 bin dolar karşılığında ortak olabileceği belirtildi.

Şirket ortaklığı için başvuru süresi uzatıldı ve 30 Nisan 2024 tarihine kadar başvurular kabul edilecek.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu bayram tatilinden dolayı başvuru sürecinin 30 Nisan’a kadar uzatıldığını söyledi.

