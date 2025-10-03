Son dönemde uyuşturucu ve yasa dışı madde kullanımıyla mücadele kapsamında yapılan operasyonlar başarıyla devam ediyor. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı madde ticareti ve üretimiyle ilgili yürüttükleri çalışmalarda bir şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlar sonucunda ele geçirilen çok sayıda yasa dışı madde ve materyal, uyuşturucu ile mücadelede kararlılığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Son bir hafta içinde Kahramanmaraş genelinde düzenlenen operasyonlarda toplamda 53 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlarda farklı türlerde uyuşturucu maddelerle birlikte, ev tipi içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi.

Yapılan aramalarda toplam 15 litre kaçak içki, 40 litre içki yapımında kullanılan etken madde, 265 gram çeşitli uyuşturucu maddeler, 77 adet sentetik tablet, hassas terazi ve aparat bulundu.

Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanan zanlı, cezaevine gönderildi.