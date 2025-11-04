Taahhütname Onayı İçin Son Gün 9 Kasım!

Burs veya öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrenciler, en geç 9 Kasım Pazar günü saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden taahhütnamelerini onaylamak zorunda.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için bu süre 16 Kasım Pazar günü saat 23.59’da sona erecek.

15-18 Yaş Arası Öğrencilere Veli Onayı Zorunluluğu

Burs veya kredi hakkı kazanan 15-18 yaş arası öğrenciler, öncelikle anne veya babalarının e-Devlet hesapları üzerinden veli onayı vermeli.

Daha sonra kendi e-Devlet hesaplarıyla taahhütname onayını tamamlayabilecekler.

15 yaşından küçük veya anne-babası olmayan öğrenciler, kanuni vasileriyle birlikte Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri ya da yurt müdürlüklerine giderek gerekli belgelerle onay işlemlerini tamamlayabilecek.

Yurt Dışında Okuyanlara Özel Tarihler

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için taahhütname onay süresi 16 Kasım Pazar günü sona erecek.

Bu öğrencilerin ayrıca, yurt içinde ikamet eden bir kefil aracılığıyla kefaletname hazırlatması gerekiyor.

Kefaletname işlemleri Türkiye’deki noterler tarafından yürütülüyor ve 30 Kasım Pazar gününe kadar tamamlanması gerekiyor.

Noterlik Bilgi Sistemi (NBS) üzerinden yapılan kefaletname işlemleri için fiziksel belge gönderimi gerekmiyor.