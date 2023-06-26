Son dakika haberleri:Yeni sezon öncesinde transfer dönemi bugün itibariyle resmen başlarken, Spor Toto Süper Lig'de 2023/24 sezonunda yer alacak takımların harcama limitleri de resmen duyuruldu.

EN ÇOK HARCAMA LİMİTİ GALATASARAY'IN

TFF'den yapılan açıklamaya göre son şampiyon Galatasaray, en çok harcama limitine sahip takım konumunda. Sarı-kırmızılı ekip, yüzde 30 sapma payıyla birlikte Galatasaray 1 milyar 926 milyon 591 bin TL harcayabilecek.

Fenerbahçe'nin harcama limiti ise yine yüzde 30 sapma payıyla 1 milyar 920 milyon 867 bin TL.

Geçtiğimiz sezonu altıncı sırada tamamlayan Trabzonspor'un harcama limiti 1 milyar 290 milyon 388 bin TL olurken; Beşiktaş, 1 milyar 72 milyon 157 bin TL harcama yapabilecek.

Öte yandan ligin yeni ekipleri Samsunspor, Çaykur Rizespor ve Pendikspor'un harcama limitleri ise 255 milyon 436 bin TL.