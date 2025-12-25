Proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Afetten Etkilenen Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı kapsamında, Maraşgücü Spor Kulübü tarafından hayata geçirildi.

Şairler Tepesinde düzenlenen programa kamu kurumlarının temsilcileri, eğitimciler, kulüp yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Proje, Onikişubat ilçesindeki 48 lisede uygulanarak gençlerin spor aracılığıyla fiziksel, sosyal ve psikolojik yönden desteklenmesini amaçladı.

Törende yapılan konuşmalarda, sporun gençler üzerindeki iyileştirici ve birleştirici etkisine vurgu yapıldı. Bu tür projelerin özellikle afet sonrası dönemde gençlerin hayata yeniden tutunmasında önemli bir rol üstlendiği ifade edildi.

Program, projede emeği geçenlere teşekkür edilmesi ve ödül takdimiyle tamamlandı.