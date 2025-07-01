Beşiktaş forması ve atkısıyla havalimanında görüntülenen 26 yaşındaki golcüye, taraftarlar çiçek takdim etti. Büyük ilgi gören yıldız futbolcu, Beşiktaş taraftarının sevgisine teşekkür etti.

Asbaşkan Murat Kılıç: "Abraham, Avrupa'nın En İyi Forvetlerinden"

Havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Murat Kılıç, "Abraham, Avrupa futbolunun en iyi forvetlerinden biri. Başkanımız bu transfer için büyük çaba harcadı, kendisine teşekkür ediyoruz. Abraham'ın atacağı goller, şampiyonluk yolculuğumuza büyük katkı sağlayacak. En iyi ve en coşkulu taraftar Beşiktaş taraftarıdır. Tammy Abraham, en iyi yıllarını Beşiktaş'ta geçirecek. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Tammy Abraham: "Beşiktaş'ta Oynamaktan Gurur Duyuyorum"

Beşiktaş'a transfer olduğu için büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Tammy Abraham, "Taraftarlarımızı burada görmek beni çok mutlu etti. Onların sevgisine sahada karşılık vermek için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş forması altında en iyi performansımı göstereceğim." dedi.

Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da kiralık olarak forma giyen İngiliz golcü, çıktığı 44 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Yıldız oyuncu, yapılan açıklamaların ardından kulüp yetkilileriyle birlikte özel araçla havalimanından ayrıldı.