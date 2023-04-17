Tarım Ve Orman Bakanı Aynı Zamanda 28.Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Vahit Kirişci Kapalı Çarşı Ve Civarındaki Esnaflarla Bir Araya Geldi.

Bakan Kirişçi Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay Ve İl Başkanı Fırat Görgel Burada Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Ziyaretler Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan Bakan Kirişci Gerçekleştirilecek Olan Seçimlerin Hayırlara Vesile Olmasını Dilerken Tüm İslam Âleminin Kadir Gecesini Kutladı.