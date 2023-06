Yumaklı, geldiği Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremde eşini ve oğlunu kaybedip arama kurtarma çalışmalarına katılan ve bir süre öncede trafik kazasında hayatını kaybeden DSİ personeli Atilla Örnek'in Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi'nde düzenlenen istişare toplantısına katılan Yumaklı, katılımcıların Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Ramazan Bayramı gibi bu bayramda da buruk bir başlangıç yaşadıklarını dile getiren Yumaklı, deprem sebebiyle herkesin bir hüznü olduğunu ancak hızla bu atmosferden kurtulmak için gerek hükumetin, gerekse vekillerin ve yerelde faaliyet gösteren dinamiklerin ellerinden gelenin en iyisini yaptığını yapmaya da devam ettiklerini söyledi.

Yumaklı, beş aylık süre içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde çok etkili bir organizasyonla depremin oluşturduğu hasarın, olumsuz durumun ortadan kaldırılması için çalışmalara devam ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan bahseden Yumaklı, "Çiftlik hayvanlarının bu dönem içerisinde beslenmesini sağlamak için bütün Türkiye daha doğrusu on bir ilin tamamında 16 bin tonluk, Kahramanmaraş özelinde ise yaklaşık 4 bin tona yakın yem dağıtımı yapılmıştı. Çiftlik hayvanları için yine yaklaşık 16 bin 700 çadır dağıtılmıştı bu on bir ilde. Bunun yine 6 bin 500'e yakını Kahramanmaraş'ta dağıtılmıştı. Yine bu dönemde süt üretimi yapan işletmelerin ellerinde bu sütlerin kalmaması, ekonomiye kazandırılması için bakanlığımızın ilgili birimleri inisiyatif aldı. Ve bu süreç içerisinde yaklaşık 175 bin tonluk bir sütün işletilmesi için ilgili işletmelere yönlendirilmesi sağlandı. Bunun da yaklaşık 30 bin tonu yine Kahramanmaraş'tan idi." dedi.

Besilik ve depremden zarar görmüş, yaralanmış hayvanlarla alakalı da Et ve Süt Kurumu'nun da alım yaparak, özel bir fiyat uyguladığını bu süreç içerisindeki mağduriyetleri engellediğini ifade eden Yumaklı, bakanlık olarak üreticilere depremin ilk gününden itibaren destek olduklarını dile getirdi.

Bakan Yumaklı, "Her bir zayi olan, telef olan hayvanın yerine aynısının verilmesi konusunda çalışmalarımız sona erdi. Bununla ilgili dağıtımlar da başlandı. Peyderpey zaman içerisinde bu dağıtımın tamamlanmasını öngörüyoruz. Yine kırsalda evi yıkılan vatandaşlarımız için malumunuz şu anda 143 bin 261, Kahramanmaraş'ta da 30 bin 310 köy evinin yapımına başlandı. Yetiştiricilerimizin deprem afeti nedeniyle farklı zararlarını da karşılamaya devam ediyoruz. Ayni olan tarım destekleri vardı, geçen yıl başlamıştık uygulamasına ancak depreme mahsus bunları nakdiye çevirdik ve diğer desteklerle beraber erken bir tarihte depremzedelerimize ödedik." diye konuştu.

Kahramanmaraş'ın tarım orman alanında marka şehir olmayı hak eden şehirlerden bir tanesi olduğunu belirten Yumaklı, kentte önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek 21 yılda yaklaşık 22 milyar liralık destek ve yatırım yapıldığını söyledi.

Su ve sulama alanında farklı barajlar, göletler, depolama tesisleri yatırımları yapıldığını anlatan Yumaklı, Kahramanmaraş'ın 672 milyon metreküplük su depolama alanına kavuştuğunu dile getirdi.

Yumaklı, yaklaşık 2,5 milyarlık hibe krediyle birlikte 13 bin 500'e yakın proje desteklendiğini ve bu projelerin hesap edilen kısmıyla 18 bin kişiye istihdam sağladığını belirtti.

Şehrin orman varlığı açısından önemli olduğunu anlatan Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ta 180 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu dile getirerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok önemli projelerin bundan sonraki dönemde de hayata geçirileceğini buradan ifade etmek isterim. Çukurova'dan Harran'a kadar bereketli hilalin toprakları göz ardı edilemez. Buraların her bir karışının üretime dahil edilerek, verimli ürünler üretilerek Türkiye ekonomisine bu anlamda katkısının çok daha fazla artmasını sağlayacağız inşallah. Ne kadar büyük zorluklar da geçiyor olsak da biz tarımsal üretime devam etmek zorundayız. Gıda arz güvenliğimiz bizim bir milli güvenlik meselesidir. Bunun üzerinde hassasiyetle durmak durumundayız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi dünyanın göz bebeği yapmak için tarım ve orman alanında çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın belirttiği, 'Güçlü Türkiye'nin yolu güçlü tarımdan geçer' ifadeleri herhalde bizim sektörümüzle alakalı ne yapmamız gerektiğini, çalışmalarımızın ne aşamaya gelmesi gerektiği yönünde önemli bir açıklama. Bu ülkeyi, bu milleti biz dünyanın göz bebeği yapmak üzere tarım ve orman alanında bu faaliyetlerimizi en üst seviyeye çıkarmak üzere çalışmalara devam ediyoruz. Güçlü ve büyük Türkiye idealine ulaşmak için hem yaptıklarımız hem bugün devam edenler hem de yapacaklarımızın son derece önemli olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Yalnız bunu sadece tek başına bizlerin çalışması yetmeyecektir. Buradan kadınlarımıza ve gençlerimize bir çağrıda bulunmak istiyorum. Tarım ve orman sektörü sizi bekliyor. Buradaki bütün projelere lütfen ilgi gösteriniz. Bu konuda sizlerden istirhamımız var. Biz sizlere destek olmak için her an hazırız. Türkiye yılı vizyonunda tarım orman sektörüne biz sürdürülebilir yatırımlar yapmak üzere her kesimin kazanacağı yatırımların yapılması ile alakalı çalışıyoruz. Bu nedenle sektöre ilişkin kabiliyetimizi, gücümüzü daha verimli kullanmak üzere de çalışıyoruz."

2023 yılı içerisinde Kahramanmaraş'ta yatırım programında olan ve devam eden projeleri hızla hizmete alacaklarını ifade eden Yumaklı, Kahramanmaraş'ta yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

Bakan Yumaklı'ya konuşmasının ardından Serintepe Mahallesi Muhtarı Ramazan Gürbak tarafından yöreye ait şalvar, kasket ve yemeni hediye edildi.

Daha sonra Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Dayanışma Obası'nı ziyaret eden Yumaklı, kamp girişinde Olgunlaşma Enstitüsü kursiyerlerince açılan sergiyi gezdi.