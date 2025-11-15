Taşacak Bu Deniz son bölümde gerilim ve ihanetin dozu zirveye çıktı. Adil, Eleni ve Oruç, Eleni’yi tuzağa düşürüp satan Sultan Ebe’nin peşine düşmek için Koçari Jet’le İstanbul’dan Karadeniz’e doğru yola çıkmaya hazırlanırken, daha uçak havalanmadan Adil’in Oruç’u jet motorunda yok etmeye kalkması yolculuğu tam bir kabusa çevirdi.

Sultan Ebe’ye ulaşmalarını engellemek isteyen Şerif’in kurduğu pusu, Adil ve Gezep’i ölümle burun buruna getirdi. Yaşanan tüm bu tehlikelerin ardından Adil, Eleni’yi satanların Furtunalar olduğunu öğrenince deliye döndü. Üstelik Esme’nin Şerif’le otelde kaldığını düşünmesi, Adil’in içindeki fırtınayı daha da büyüttü.

Öte yandan Şerif, Adil’i durdurmak için çok daha acımasız bir adım attı. Adil’in arazilerinde çalışan köylülere ve Koçarilere saldırarak büyük zarar verdi. Çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralandı ve bölge adeta savaş alanına döndü.

Bu sırada Sevcan, çeyizlerini Furtuna Konağı’na taşıyarak Eleni’ye açıkça meydan okudu. Eleni ise bir yandan annesinin izini sürmeye çalışırken, diğer yandan Oruç’un yakında evlenecek olması gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı. Esme, Şerif’in tüm engellemelerine rağmen Eleni’nin kızı olduğundan neredeyse emin hale geldi ve sonunda DNA testi yaptırmaya karar verdi.

Adil’in sabrı ise artık tükenmişti. Oruç’a gün doğana kadar süre vererek, “Eleni’nin annesini getirmezseniz tüm Furtuna’yı yerle bir ederim!” diye rest çekti. Bu baskının ardından gerçeği öğrenen Oruç, Eleni’nin annesini büyük bir risk alarak Koçari’ye götürdü.

Son bölüm, hem trajedinin hem de hesaplaşmanın dozunu artırırken izleyicilere “Bir sonraki bölümde neler olacak?” sorusunu fazlasıyla sordurdu. İşte Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm detayları..

