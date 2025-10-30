Kahramanmaraş’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Tatlıpark’ın öncülüğünde düzenlenen coşkulu bir konvoyla kutlandı. Türk bayraklarıyla donatılan motosikletler ve klasik araçlardan oluşan konvoy, şehir merkezinden hareket ederek Bulutoğlu Mahallesi’ndeki Gökçemağara Paşalar İlkokulu’na ulaştı.

Tatlıpark organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte gönüllüler, köy okulundaki miniklerle bir araya gelerek Cumhuriyet coşkusunu paylaştı. Çocuklara çeşitli hediyeler ve pastalar ikram edildi, bayraklar dağıtıldı. Gün boyunca pamuk şeker ikramı, kısa film gösterimi ve müzikli etkinlikler düzenlendi.

Kahramanmaraş’taki motorcu topluluklarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılar hem Cumhuriyet’in 102. yılını kutlamanın hem de köy çocuklarını sevindirmenin mutluluğunu yaşadı.

Tatlı Park Genel Koordinatörü Mustafa Gürlemiş ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin 102. yılını bu anlamlı günde köy okullarındaki çocuklarla kutlamaktan büyük gurur duyduk. Bu tür etkinlikleri gelenek haline getirmeyi hedefliyoruz,” ifadelerine yer verdi.