Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile iş birliği yaparak, sosyal ve kültürel gündemi yakından takip eden beş kelimeyi halk oylamasına sundu.

Bu kelimeler,

Vicdani Körlük

Dijital Vicdan

Eylemsiz Merhamet

Tek Tipleşme

gibi önemli kavramları kapsıyor.

Vicdani Körlük Ne Anlama Geliyor?

"Vicdani Körlük", bireylerin ve toplumların ciddi zulümler karşısında duyarsızlaşmaları, ahlaki duyarlılıklarını kaybetmeleri anlamına geliyor.

Dijital Vicdan Ne Anlama Geliyor?

"Dijital Vicdan", modern dünyanın bireylerinin sosyal medya üzerindeki eylemleriyle vicdanlarını rahatlatmaları amacıyla gerçek hayatta sorumluluk almak yerine, sosyal medya üzerinden paylaşım yapmaları ve beğenilerde bulunmaları anlamına geliyor.

Eylemsiz Merhamet Ne Anlama Geliyor?

"Eylemsiz Merhamet" kelimesi, harekete geçilmeden, merhamet edilse de bu duygunun eyleme dönüşmemesi anlamına geliyor.

Tek Tipleşme Ne Anlama Geliyor?

"Tek Tipleşme", bireylerin her anlamda birbirine benzemesi durumunu tanımlayan bir kelime olarak dikkat çekiyor. İnsanların daha standart ve tekdüze hale gelmesi anlamına geliyor.

2024 Yılın Kelimesi:

2024 yılının kelimesi "Kalabalık Yalnızlık" olarak seçilmişti.

2025 Yılın Kelimesi:

Bu kavramlar içerisinden Türk Dil Kurumu tarafından yapılan oylama sonucunda 2025 yılının kelimesi olarak seçilen kavram “dijital vicdan” oldu.