29 Aralık Pazartesi:

Kentte hava çok bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 0 ile 7 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde yer yer ayaz etkili olabilir.

30 Aralık Salı:

Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -2 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde 7 dereceye kadar yükselecek.

31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı Gecesi):

Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacak. Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

1 Ocak Perşembe:

Yeni yılın ilk günü kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -1 ile 3 derece arasında seyredecek. Soğuk hava etkisini sürdürecek.

2 Ocak Cuma:

Hava az bulutlu olacak. Ancak soğuk hava etkisini artırıyor. En düşük sıcaklık -5 dereceye kadar düşerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 1 derece olacak.

Yetkililer, özellikle kar yağışının etkili olacağı çarşamba ve perşembe günleri için buzlanma, don ve ulaşım risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.