29 Aralık Pazartesi:
Kentte hava çok bulutlu olacak. Gün içinde sıcaklık 0 ile 7 derece arasında seyredecek. Gece saatlerinde yer yer ayaz etkili olabilir.
30 Aralık Salı:
Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. En düşük sıcaklık -2 dereceye kadar düşerken, gündüz saatlerinde 7 dereceye kadar yükselecek.
31 Aralık Çarşamba (Yılbaşı Gecesi):
Kahramanmaraş’ta yoğun kar yağışı bekleniyor. Sıcaklık 0 ile 2 derece arasında olacak. Kar yağışıyla birlikte buzlanma ve ulaşımda aksamalar yaşanabilir.
1 Ocak Perşembe:
Yeni yılın ilk günü kar yağışı devam edecek. Sıcaklık -1 ile 3 derece arasında seyredecek. Soğuk hava etkisini sürdürecek.
2 Ocak Cuma:
Hava az bulutlu olacak. Ancak soğuk hava etkisini artırıyor. En düşük sıcaklık -5 dereceye kadar düşerken, gün içinde en yüksek sıcaklık 1 derece olacak.
Yetkililer, özellikle kar yağışının etkili olacağı çarşamba ve perşembe günleri için buzlanma, don ve ulaşım risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını öneriyor.