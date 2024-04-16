Vatandaşların teveccühüyle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Fırat Görgel, örnek bir davranışa imza attı.

Başkan Görgel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; tebrik için çiçek göndermeyi düşünen vatandaşlara, bunun yerine AFAD’a bağış yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in bu davranışı vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e özel açıklama yapan başkan Görgel şunları söyledi.