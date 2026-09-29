Bugüne kadar düzenlenen etkinlikleriyle yaklaşık 12 milyon ziyaretçiyi ağırlayan dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bu yıl 15'inci organizasyonuyla Şanlıurfa’da teknoloji meraklılarıyla buluşuyor. TEKNOFEST Güneydoğu, 30 Eylül - 4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Gökte Heyecan, Yerde Büyük Coşku

191 bin metrekarelik dev alanda 5 gün boyunca sürecek festivalde gökyüzü nefes kesen gösterilere sahne olacak:

Gösteri Uçuşları: SOLOTÜRK, Türk Yıldızları ve savaş uçakları Şanlıurfa semalarında gösteri yapacak.

Milli Araçlar Sergisi: ATAK helikopterleri, HÜRKUŞ, ANKA, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI ile kara ve deniz araçları sergilenecek.

Etkinlikler: Konserler, simülasyon deneyim alanları, planetaryum, bilim şovları, TEKNOFEST Zaman Tüneli ve öğrenciler için ilk uçuş deneyimleri ziyaretçileri bekliyor.

99 Ülkeden 1,6 Milyondan Fazla Yarışmacı Başvurdu

Amerika, Fransa, Çin ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 99 ülkeden başvurunun alındığı teknoloji yarışmalarında büyük rekor kırıldı.

1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı ve 730 binden fazla takım başvurdu.

Ön elemeleri geçen 2 bin takım finale adını yazdırdı. Şanlıurfa’da Deprem Sonrası Eğitime 1 Gün Ara Verildi İçeriği Görüntüle

Dereceye giren yarışmacılara 100 milyon lirayı aşan ödül ve destek verilecek.

11 Yeni Kategori: 5G, Yapay Zeka ile Akıllı Yol Güvenliği, Bağımlılıklarla Mücadele ve Elektronik Harp gibi yeni başlıklar yarışmalara eklendi.

Şanlıurfa’da 14 Kategoride Dev Finaller

Festival kapsamında Şanlıurfa’da Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri, Blokzincir, Finansal Teknolojiler, HackMasters Güneydoğu, Tarım Teknolojileri, TEKNOFEST Dron Şampiyonası ve World Drone Cup gibi 14 farklı kritik kategoride finaller gerçekleştirilecek.

Katılım Ücretsiz! Giriş İçin Online Kayıt Şart

TEKNOFEST Güneydoğu'ya katılım tamamen ücretsiz ancak alana giriş yapabilmek için ziyaretçilerin çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor.