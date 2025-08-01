Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde otizmli Mehmet Yaycıoğlu, temsili törenle askerlik hayaline kavuştu. Ailesinin talebi üzerine Andırın İlçe Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen etkinlikte Mehmet, asker üniforması giyerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Törene Andırın Belediye Başkanı Ahmet Sinan Gökşen, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Adem Türkan ve İlçe Emniyet Amiri Komiser Ahmet Küçükduran da katılarak Mehmet’in sevincine ortak oldu.

Mehmet Yaycıoğlu, “Bu şerefli üniformayı giymek hep hayalimdi. Tarifi imkansız bir mutluluk yaşıyorum” dedi. Ailesi ise duygu dolu anlar yaşadıkları törende emeği geçen herkese teşekkür etti.