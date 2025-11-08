Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde meydana gelen karbondioksit sızıntısı sonucu 5 işçi zehirlenerek yaralandı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen olayda, karbondioksit gazına maruz kaldıkları belirlenen işçiler A.K. (35), E.K. (27), H.Y. (19), B.K. (20) ve A.B. (50), sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, durumlarının stabil olduğu öğrenildi. İlk kontrollerin ardından işçilerin gözlem altında tutulduğu bildirildi.

