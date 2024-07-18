Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu sona erdi. Mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor’un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF'nin yeni başkanı olmak için yarıştı.

Yapılan oylama sonucu TFF'nin yeni başkanı 5 oy farkla İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların 134'ünü alan İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkanı seçildi. Mehmet Büyükekşi ise 129 oy aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi 16 Haziran 2022 yılından itibaren iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyor. Ekşi, TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul toplantısı öncesinde yeniden aday olduğunu duyurmuştu. Mehmet Büyükekşi bir önceki seçimlerde toplam 191 delegenin 169’undan oy olarak başkan seçilmişti. 2024 yılında düzenlenen seçimde ise Trabzonspor’un eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu başkan adayı oldu. Başkan adaylığı başvuruları 11 Temmuz’da sona ermiş ve şartları taşıdığı tespit edilen üç adayın seçimlere katılması kararı alınmıştı. Servet Yardımcı yaptığı açıklamada seçimlerden çekildiğini duyurdu. Peki TFF başkanlık seçimini kim kazandı? TFF başkanı Mehmet Büyükekşi mi, İbrahim Hacıosmanoğlu mu oldu? İşte, TFF başkanlık seçim sonuçlarına ilişkin son detaylar…

2024 TFF BAŞKANLIK SEÇİMİNİ KİM KAZANDI?

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 18 Temmuz (bugün) Ankara’da gerçekleştiridi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu için oy verme işlemleri saat 17.00'da başladı.