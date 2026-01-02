Dar gelirli vatandaşları ev sahibi yapmayı hedefleyen TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi, kura çekimi takvimiyle gündemdeki yerini koruyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, konut hayali kuran yüz binlerce vatandaş “TOKİ kura tarihleri ne zaman?”, “Hangi ilde kura çekimi yapılacak?” sorularına yanıt arıyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bazı iller için kura tarihlerini duyururken, büyükşehirler başta olmak üzere birçok il için süreç henüz netleşmiş değil. TOKİ tarafından açıklanan mevcut takvime göre Siirt, Van, Mardin, Ağrı ve Batman’da kura çekimleri Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek. İstanbul, Ankara ve İzmir için ayrılan konut sayıları belli olmasına rağmen, bu illerde kura tarihleriyle ilgili resmi bir duyuru yapılmadı.

TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN?

5 Ocak'ta Siirt ve Van’da,

6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da,

7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak.

TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR VE DİĞER İLLERİN TOKİ KURA TARİHLERİ NE ZAMAN, BELLİ OLDU MU?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde

İstanbul için 100.000



Ankara için 31.073



İzmir için 21.020 konut ayrıldı.

Bu iller ve diğer iller için henüz TOKİ kura tarihleri açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru paylaşıldığında haberimize ekleyeceğiz.

HANGİ İLDE KAÇ ADET KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden öğreniliyor.