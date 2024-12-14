Bu kapsamda, Tomsuklu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı çalışmaları hızla ilerliyor. Yılsonuna kadar tamamlanması hedeflenen proje, 82 iş insanının faaliyet göstereceği 3 bin 500 dönümlük bir alanı kapsıyor.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, OSB'nin yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti. Daha önce Tekstil İhtisas OSB olarak planlanan alan, yapılan girişimlerle Tomsuklu OSB'ye dönüştü. Narlı, altyapı çalışmalarının %90'ının tamamlandığını, yol güzergâhlarının elektriklendirilmesi işlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu ise, bölgedeki sanayi parsellerinin kısa süre içinde dolmasını beklediklerini belirtti. Tomsuklu OSB'nin şehre ekonomik ve sosyal açıdan büyük katkı sağlamasını öngördüklerini dile getirdi.

Bölgede binlerce kişinin istihdam edileceğini ifade eden Buluntu, "İnşallah bir yıl içinde sanayi parsellerimizin tamamen dolacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Buluntu, Tomsuklu OSB'nin Kahramanmaraş sanayisi için stratejik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, "Artık Kahramanmaraş'ın kalbi Tomsuklu OSB'de atacak. Bölge, şehrimize hem ekonomik hem de sosyal açıdan büyük katkılar sağlayacak." dedi.