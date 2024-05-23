Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı.
Süper Lig’in dev kulüplerinin mücadelesinde Serdar Topraktepe yönetimindeki Beşiktaş ile Abdullah Avcı’nın çalıştırdığı Trabzonspor, hakem Ali Şansalan’ın düdük çaldığı maçta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.
Müsabaka Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan VE 90+4. dakikada Al-Musrati kaydetti. Trabzonspor'un golleri 13. dakikada Paul Onuachu ve 89. dakikada Pepe'den geldi.
Beşiktaş bu sonucun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren taraf oldu.
Kaynak: Haber Merkezi