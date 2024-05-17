Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, projenin yürütüldüğü Umut Konteynır Kenti’ni ziyaret ederek proje hakkında bilgiler aldı. Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve İl Müftüsü Abdurrahman Kotan, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart ile Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürü Bilgehan Özdemir’in da eşlik ettiği ziyarette, proje kapsamında depremden etkilenen çocuklara yönelik yapılan çalışmalar uygulamalı olarak gösterildi.

Çalışmaları yerinde gözlemleyip, çocuklarla da sohbet eden Prof. Dr. Bakan, projede yürütücü olarak yer alan KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Sümeyra Topal ve araştırmacı olarak görev yapan İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yasin Demir’e teşekkür ederek başarı dileklerini iletti.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi’nin böylesine anlamlı bir projeyi TÜBİTAK’ın desteğiyle hayata geçirmesinin kendileri açısından mutluluk verici olduğunu ifade eden Rektör Bakan, “Bilindiği üzere çok büyük bir deprem yaşadık. Bu depremden de en çok etkilenen kesim de şüphesiz çocuklarımızdı. Küçücük bedenlerine rağmen büyük travma yaşadılar. Bu nedenle konteynırda kalan okul öncesi çağındaki çocuklarımızın yaşadıkları bu sıkıntılı sürecin uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen oyunlarla atlatılması amaçlanıyor” diye konuştu.

Rektör Bakan, Projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Topal ve araştırmacısı Doç. Dr. Demir ile birlikte, projede görev alan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi akademisyeni Dr. Öğr. Üyesi Semiha Cömertoğlu Arslan ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erhan Alabay ile farklı üniversitelerdeki bilim insanlarını tebrik ett