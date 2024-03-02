“Liderlik ve Kişisel Başarıdan girişimcilik ve iş hayatında tecrübeler gibi birçok konunun işlendiği eğitimler yoğun katılım ile devam ediyor.

KSÜ öğretim görevlisi ve Tügva Kahramanmaraş il temsilcisi Furkan Seyithanoğlu Aksu Haber’e  yaptığı açıklamada vakfın yoğun çalışmalarını ve yeni projelerini açıkladı.

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Seyithanoğlu, projelere ilgi duyan gençleri ve herkesi bu eğitim programlarına katılmaya davet etti. Bu tarz projelerin gençler için önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı ve katılımcıların bu fırsatları değerlendirmelerini önerdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt