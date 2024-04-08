Atatürk Anıtı'na Sunulan Çelenk, Teşkilatın Tarih Boyunca Gösterdiği Fedakarlık Ve Ülkenin Güvenliği İçin Verdiği Mücadeleyi Bir Kez Daha Simgeledi.

Ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda Kuran-I Kerim Tilaveti Eşliğinde Şehitlik Ziyareti Gerçekleştirildi. Teşkilatın Bu Anlamlı Günü, Vatanları Uğruna Canlarını Feda Eden Şehitlerin Hatırasına Adandı.

Etkinlikler Kapsamında Son Olarak Aziz Şehitlerimiz İle Ebediyete İntikal Eden Teşkilat Mensupları İçin Erzurumluoğlu Camiinde Düzenlenen Mevlit Programıyla Son Buldu.

Gerçekleştirdikleri Programlar Sonrası Aksu Haber’e Açıklamalarda Bulunan İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutlayarak Görev Yapan Tüm Teşkilat Mensuplarına Hizmetlerinden Dolayı Teşekkürlerini İletti.

