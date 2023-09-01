UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gruplara kalmasının ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş da gruplara adlarını yazdırdı.

Adana Demirspor ise penaltı atışları sonucunda Genk'e mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Oynanan mücadeleler sonrasında UEFA ülke puanları güncellendi.

Temsilcimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 32 bin 850 puanla 9. sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

İskoçya iki temsilcisini kaybetti

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki başarısının ardından ülke puanında geçtiğimiz İskoçya'nın 5 temsilcisinden 2'si elenerek Avrupa'ya veda etti.

İskoçya'dan Celtic, Şampiyonlar Ligi'nde; Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

Aberdeen, UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turunda veda etti ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında yoluna devam edecek.

Hibernian ve Hearts'in Avrupa maceraları Konferans Ligi play-off turunda sona erdi.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 89 bin 178

2- İspanya: 75 bin 989

3- İtalya: 71 bin 712

4- Almanya: 69 bin 767

5- Hollanda: 55 bin 100

6- Fransa: 52 bin 331

7- Portekiz: 48 bin 316

8- Belçika: 38 bin 600

9- Türkiye: 32 bin 850

10- İskoçya: 31 bin 650

11- Avusturya: 30 bin

12- İsviçre: 29 bin 775

13- Sırbistan: 27 bin 375

14: Danimarka: 26 bin 950

15: Norveç: 26 bin 625

Hedef Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım

Temsilcilerimizin bu sezon alacakları puanlarla ilk 10'da kalmayı başarırsak 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu 2025/26 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ne eleme oynamadan direkt olarak katılacak.

Bu sezon Süper Lig'i şampiyon bitiren takım ise 2024/25 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan itibaren başlayacak.