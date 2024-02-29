Türkiye'nin en büyük ve tek altınşehir üretim merkezi olarak bilinen Kahramanmaraş altın sektörü canlandırılmayı bekliyor.

Depremin etkilediği bu merkez, kuyumculuk sektöründe öncü bir konuma sahip olup, 800'e yakın firma ve imalathanesi ile yaklaşık 10 bin çalışana istihdam sağlıyor.

Kent, deprem öncesinde yılda 20 ton altın işlenmesiyle İstanbul'dan sonra Türkiye'de ikinci sırada yer almaktaydı. Altın işlemeciliği konusunda tecrübeli olan sektörde yaklaşık 10 bin kişi istihdam edilmekteydi. Ancak 6 Şubat depremleri sonrasında altınşehir üretim merkezi büyük hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, bölgenin güçlendirme çalışmalarına henüz başlanmamış olmasından dolayı endişelerini dile getirdi.

Altın sektörünü ayağa kaldırmak için yetkililerden destek talep eden Öz, sektörün normale dönmesi ve iyileşmesi için çalışmaların hızlandırılmasını beklediklerini ifade etti.

