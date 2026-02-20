Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel öncülüğünde başlatılan ve şehrin geleceğine yatırım olarak nitelendirilen dev proje hem fiziki büyüklüğü hem de kapsamı itibarıyla Türkiye’nin örnek gençlik yatırımları arasında yer almaya hazırlanıyor.

Onikişubat Yamaçtepe Mahallesi’nde yükselen merkezde üstyapı imalatlarına geçildi. Sahada yoğun bir tempoyla çalışan ekipler, demir donatı ve betonarme uygulamalarını planlanan takvim doğrultusunda sürdürüyor. Projenin her aşaması titizlikle yürütülürken, modern mühendislik teknikleri ve dayanıklı yapı standartları esas alınıyor.

Eğitim, teknoloji ve Kültür Odalı Çok Yönlü Gençlik Üssü

Türkiye’nin en büyük ve en kapsamlı gençlik merkezlerinden biri olacak tesis; çok amaçlı spor alanları, teknolojik altyapıya sahip salonlar, eğitim atölyeleri, kafeterya, dijital kütüphane ile dinlenme ve sosyalleşme alanlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Günün her saatinde aktif olarak kullanılabilecek şekilde tasarlanan merkez, gençlerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine katkı sunacak bir yaşam alanı niteliği taşıyacak.

Spor salonlarından eğitim atölyelerine, kültürel etkinlik alanlarından dijital çalışma ortamlarına kadar geniş bir hizmet yelpazesi sunacak olan Kahramanmaraş Gençlik ve Spor Merkezi, şehrin sosyal, kültürel ve sportif hayatına yeni bir dinamizm kazandıracak.

Gençlerin yeteneklerini keşfedebileceği, projelerini geliştirebileceği ve güvenli bir ortamda sosyalleşebileceği merkez, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın genç nüfus potansiyelini daha etkin şekilde değerlendirmesine imkân sağlayacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte merkezin yalnızca bir spor tesisi değil; eğitim, teknoloji ve kültür odaklı çok yönlü bir gençlik üssü olarak hizmet vermesi hedefleniyor.