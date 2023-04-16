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Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, depremzedelerin kalıcı konutlara yerleştirmek için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

MÜSİAD Tarafından Elbistan İlçesine 1000 Adet Konteyner

MÜSİAD Tarafından Elbistan İlçesine 1000 Adet Konteyner

"Türkiye Tek Yürek" kampanyası çerçevesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile AFAD koordinesinde mahallelere ilk etapta yapılacak 127 metrekarelik 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı 310 afet evinden 5'inin kaba inşaatı tamamlandı.

Depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Türkoğlu ilçesinde, hayatın normale dönmesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından inşa edilen köy tipi 5 afet evinin Ramazan Bayramı'nda depremzedelere teslim edilmesi hedefleniyor.

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