Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde uyuşturucu hap sevkiyatı yapan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İ.A’nin (58) kent merkezine sentetik uyuşturucu hap getireceği bilgisi üzerine operasyon yaptı. İlçeye bağlı Kılılı Mahallesinde yakalanan şüphelinin aracında yapılan aramada 10.739 adet uyuşturucu hal bulundu.

Uyuşturucu maddelere el koyan ekipler, gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.