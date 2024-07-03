A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın yankıları sürüyor.

Milli futbolcumuz Merih Demiral, attığı 2 golün dışında Avusturya'ya inat yaptığı bozkurt selamıyla da dikkat çekmişti.

Jude Bellingham'ın yaptığı ahlak dışı harekete ceza veremeyen UEFA ise Merih Demiral'ın yaptığı bozkurt selamına soruşturma başlattığını açıkladı.

"Merih Demiral'a 31 (4) maddesine göre soruşturma başlattık"

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

UEFA Etik ve Disiplin Müfettişi atandı



Maç: 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde Avusturya ile Türkiye arasında oynanan 2024 UEFA EURO 16 Turu karşılaşması.



Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır.



Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır.

"Türk olduğum için gurur duyuyorum"

2 gol attığı karşılaşmanın ardından konuşan Merih Demiral, "Türk olduğum için gurur duyuyorum." ifadelerini kullanmıştı.

İki gol attığım için çok mutluyum. Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum, o yüzden golden sonra bunu iliklerime kadar hissetim.

Merih Demiral ceza alır mı?

UEFA'nın soruşturma açması üzerine "Bozkurt yapan Merih Demiral ceza alır mı?" "Merih Demiral, Hollanda maçında oynayabilir mi?" gibi sorular soruluyor.

UEFA'nın Disiplin Talimat 31 (4) maddesine göre; başarılı futbolcumuza sadece para cezası verilmesi veya 1 ila 4 maç ceza verilmesi de gündemde.

UEFA'nın "Aşırı sağcıların kullandığı siyasi sembol" olarak işlemesi durumunda Demiral'ın men edilmesi de gündeme gelebilir. Ancak Bozkurt işaretinin tarih boyunca Türklerin yaygın olarak kullandığı bir işaret olarak görülmesi ve ırkçılıkla bir araya getirilmemesi durumunda yıldız savunmacımızın soruşturmadan aklanması da gündemde.

Alman Bakan'dan Bozkurt tepkisi

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına tepki göstermişti.

Bakan Faeser, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk aşırı sağcıların işaretlerinin bizim stadyumlarımızda yeri yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı ırkçılık için bir platform olarak kullanmak kabul edilemez. UEFA'nın olayı araştırmasını ve yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Türk kullanıcılar, Alman bakanın bu sözlerine de tepki yağdırdı.

Bakan Bak'tan UEFA'ya tepki

Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, UEFA'nın Merih Demiral hakkında soruşturma açması hakkında bir paylaşımda bulundu.

Merih Demiral'ın 'Bozkurt' selamı verdiği fotoğrafı paylaşan Bak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok..." ifadelerini kullandı.