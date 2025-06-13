Yapay Zeka ve Dijital Teknolojilere Dayalı Program Sayısı Artıyor

YÖK Başkanı Erol Özvar, geçen yıl 20 üniversitede açılan yapay zeka temelli 17 farklı programın tamamında yüksek doluluk oranları yakalandığını belirterek, bu yıl bu sayının 80'in üzerine çıkarılacağını açıkladı. Özvar, bu programların Türkiye'nin dijital beceri açığını kapatmada kritik rol oynayacağını vurguladı.

İlk Kez Açılacak Yeni Programlar

YÖK’ün açıklamasına göre, 2025 YKS tercih kılavuzunda yer alacak bazı yeni bölümler şöyle:

Lisans Programları:

Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi

Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar

Ön Lisans Programları (Yeni):

Yenilenebilir Enerji Teknikerliği

Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği

Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği

Akıllı Altyapılar Teknikerliği

Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği

Karbon Yönetimi Teknikerliği

Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği

Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği AÖF sınavları ne zaman, saat kaçta ve hangi gün yapılacak? İçeriği Görüntüle

Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği

Tele-Sağlık Teknikerliği

Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği

Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi

Akıllı Sera Teknolojileri

Dijital Tarım Teknolojileri

Tarım Makineleri ve Teknolojileri

YÖK Başkanı Özvar’dan Adaylara Tavsiye: “Yeni Programları Yakından Takip Edin”

YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni nesil bölümlerin istihdam odaklı olarak kurgulandığını belirterek şunları söyledi:

“Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Adaylarımızdan bu yeni programları dikkatle incelemelerini rica ediyorum. Hedefimiz, gençleri çağın gerektirdiği becerilerle donatarak iş dünyasına hazırlamak.”

İstihdam Odaklı Dönüşüm Sürecek

YÖK’ün istihdamla bağı azalan bölümleri çağın ihtiyaçlarına göre güncellediğini belirten Özvar, “Sürdürülebilir, çevreci ve dijital odaklı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.