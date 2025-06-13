Yapay Zeka ve Dijital Teknolojilere Dayalı Program Sayısı Artıyor
YÖK Başkanı Erol Özvar, geçen yıl 20 üniversitede açılan yapay zeka temelli 17 farklı programın tamamında yüksek doluluk oranları yakalandığını belirterek, bu yıl bu sayının 80'in üzerine çıkarılacağını açıkladı. Özvar, bu programların Türkiye'nin dijital beceri açığını kapatmada kritik rol oynayacağını vurguladı.
İlk Kez Açılacak Yeni Programlar
YÖK’ün açıklamasına göre, 2025 YKS tercih kılavuzunda yer alacak bazı yeni bölümler şöyle:
Lisans Programları:
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Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi
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Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar
Ön Lisans Programları (Yeni):
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Yenilenebilir Enerji Teknikerliği
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Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği
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Çevre Sağlığı ve Çevresel Risk Yönetimi Teknikerliği
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Akıllı Altyapılar Teknikerliği
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Çevresel Ölçüm ve İzleme Sistemleri Teknikerliği
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Karbon Yönetimi Teknikerliği
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Hidrojen ve Enerji Depolama Teknikerliği
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Yeşil ve Ekolojik Bina Teknikerliği
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Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği
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Tele-Sağlık Teknikerliği
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Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği
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Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi
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Akıllı Sera Teknolojileri
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Dijital Tarım Teknolojileri
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Tarım Makineleri ve Teknolojileri
YÖK Başkanı Özvar’dan Adaylara Tavsiye: “Yeni Programları Yakından Takip Edin”
YÖK Başkanı Erol Özvar, yeni nesil bölümlerin istihdam odaklı olarak kurgulandığını belirterek şunları söyledi:
“Yapay zeka, tarım ve sağlıkta dijitalleşmeyi önceleyen programları üniversitelerimize kazandırıyoruz. Adaylarımızdan bu yeni programları dikkatle incelemelerini rica ediyorum. Hedefimiz, gençleri çağın gerektirdiği becerilerle donatarak iş dünyasına hazırlamak.”
İstihdam Odaklı Dönüşüm Sürecek
YÖK’ün istihdamla bağı azalan bölümleri çağın ihtiyaçlarına göre güncellediğini belirten Özvar, “Sürdürülebilir, çevreci ve dijital odaklı eğitim modellerini desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.