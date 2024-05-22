Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen'in 3 yaşındaki oğlunun bakıcısı tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. İddialara göre geçtiğimiz temmuz ayında bakıcısının gözetiminde parkta oynayan 3 yaşındaki Ali E.'nin darp edildiğini gören komşuları ünlü sunucuyu arayarak haber verdi.

'PİSLİĞİ AĞZINA GÖTÜRMESİN DİYE...'

Durumu öğrenen eski basketbolcu baba Erden Eryüz ve eşi Cansu Canan Özgen hemen karakola koştu ve yabancı uyruklu bakıcıdan şikayetçi oldu. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Bakıcı, ifadesinde aynı zamanda hemşire olduğunu ve çocuğun köpek pisliğini ağzına götürdüğünü, bunun üzerine eline vurduğunu söyledi. Savcılık, bakıcı hakkında "basit yaralama" suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Uktamoy M. hemşire olduğu için çocuğun zararlı bir madde yutması sonrası sağlık sorunu yaşamaması için böyle bir şey yaptığını dile getirdi. Yabancu uyruklu bakıcı çocuğun yüzüne tokat atmadığını eliyle yanağını açmak için ağzını sıkıştırdığını ifade etti.