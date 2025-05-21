Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Uzak Şehir'in sezon finali tarihi merak edilmeye başladı.

Başrollerinde Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın yer aldığı Uzak Şehir dizisinin ne zaman sezon finali yapacağı internette araştırılıyor.

Dizinin hayranları sezon finali tarihini araştırmaya başladı. Son dönemin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Uzak Şehir büyük bir hayran kitlesine sahip.

Son olarak 26. bölümü ile ekranlara gelen Uzak Şehir'in sezon finali için geri sayım başladı.

Her Pazartesi saat 20:00'de yeni bölümüyle ekranlara gelen dizinin sezon finaline gireceği tarih belli oldu.

Peki, Uzak Şehir ne zaman sezon finali yapacak? İşte sezon finali tarihi..

Sezon finali tarihi belli oldu

Uzak Şehir dizisi 2 Haziran’da yayınlanacak olan 28. bölümüyle sezon finali yapacak.