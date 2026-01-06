Kanal D’nin ilgiyle takip edilen dizisi Uzak Şehir, 44. bölümüyle izleyiciyi yine ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Boran’ın içini kemiren şüpheler ve kontrol etme arzusu, olayların seyrini tamamen değiştirdi. Duyduğu her yeni bilgiyle psikolojik olarak sarsılan Boran, kendisini Alya ve Cihan’ın hayatının tam ortasında buldu.

Bu bölümde Cihan, artık saklamaya gerek duymadığı gerçeği Boran’ın yüzüne haykırdı. Bu yüzleşme, Boran için telafisi olmayan bir kırılma noktası olurken Alya ve Cihan’ı da ilişkilerinin en zor sınavıyla karşı karşıya bıraktı. Albora’da bitmek bilmeyen çatışmalar ve kayıplar arasında birbirlerine tutunan Alya ve Cihan, Boran’ın elindeki en güçlü kozla yaptığı hamleyle sarsıldı.

Öte yandan Zerrin ve Kaya’nın geçirdiği kaza, iki karakterin hayatında derin yaralar açtı. Aynı acının içinde savrulan ikili, yaşananların hesabını sormaya kararlı bir hale geldi.

Kaya’nın öfkeyle attığı adımlar yeni çatışmaların habercisi olurken, Demir için de kaçışın mümkün olmadığı bir sürecin başladığı görüldü. Yaşattıklarının bedeli, Demir’i ağır bir imtihana sürükledi.

Uzak Şehir’in 44. bölümü; yüzleşmeler, kazalar ve sert kararlarla dizinin hikâyesinde yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Uzak Şehir 45. bölüm fragmanını izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.