Programa KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı ve çok sayıda iş insanı katıldı.
Vali Ünlüer, ilimizin tarım, sanayi yatırımları ve ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulunarak iş insanlarıyla fikir alışverişi yaptı.
Kahramanmaraş’ın ekonomik kalkınmasında özel sektörün büyük önem taşıdığını vurgulayan Vali Ünlüer, yatırımları desteklemeye devam edeceklerini belirtti.
Toplantının ardından, Kahramanmaraşlı iş insanlarının katkılarıyla alınan ve İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 65 yeni hizmet aracı dolayısıyla plaketlerini alamayan iş insanlarına ödülleri takdim edildi.
Tören, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.